- Centrul Vechi al Bucureștiului se va extinde cu 50 de strazi. Anunțul a fost facut de Gabriela Firea in cadrul Forumului Wine and Street care a avut loc la Palatul Parlamentului. “Centrul vechi se va extinde cu inca 50 de strazi pana in cartierul evreiesc. La Primaria Capitalei lucram la un studiu de…

- Cu prilejul aniversarii a 168 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, in Piata Cetații din municipiul Alba-Iulia, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba organizeaza o Ceremonie Militara, cu ocazia avansarilor in gradul urmator inainte de indeplinirea stagiului minim in grad. Persoanele prezente…

- Jandarmii din Alba sarbatoresc astazi, alaturi de colegi din țara, 168 de ani de la inființarea instituției. Cu aceasta ocazie, in Piața Cetații din Alba Iulia se desfasorara mai multe evenimente. Este ceremonie militara cu ocazia avansarilor in gradul urmator inainte de indeplinirea stagiului minim…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, de catre Grigore Alexandru Ghica. In cinstea aniversarii, a avut loc o parada cu exercitii de autoaparare, dresaj si interventie antitero. Caii, alaturi de jandarmi, au facut spectacol in Parcul Carol din Capitala.

- Procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei continua in acest an cu o noua etapa, care a inceput luni cu selectionarea candidatilor care doresc sa se incadreze in functii de ofiteri, maistri militari, subofiteri si soldati-gradati rezervisti voluntari, anunta Ministerul…

- In fiecare an, in 3 aprilie, se sarbatoreste Ziua Jandarmeriei Romane, una dintre institutiile profesioniste si credibile de aparare a statului de drept, care are ca misiune prioritara asigurarea si restabilirea ordinii si linistii publice pe intreg teritoriul Romaniei. Cu prilejul aniversarii a 168…

- Seria evenimentelor organizate de Jandarmeria Salaj cu prilejul aniversarii a 168 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, instituția a organizat, la sfarșitul saptamanii trecute, un eveniment inedit, in amfiteatrul din Parcul central al municipiului Zalau. Jandarmii salajeni au prezentat celor…

- Cum iși petrec timpul pensionarii in capitala rusa? Danseaza, fac plimbari in aer liber, joaca in piese de teatru. Este vorba despre un proiect gratuit, proaspat lansat de primaria Moscovei, și detaliat de corespondentul nostru Liviu Iurea, intr-un reportaj in exclusivitate.