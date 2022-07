Expozitie de tehnica militara automobilistica intitulata Ziua Motomecanizatelor la Muzeul Militar National

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia zilelor comunei Ceanu Mare care debuteaza astazi, va avea loc și o expoziție de tehnica militara, in premiera pentru zona respectiva. Primaria și Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare au pregatit o serie de surprize speciale, pentru a marca Zilele Comunei. In curtea Școlii Gimnaziale din Ceanu…

- Autoritațile de la Varșovia cumpara 48 de avioane de vanatoare FA-50, 180 de tancuri K2 Black Panther si obuziere din Coreea de Sud, a anuntat ministrul polonez al apararii, citat de Reuters.

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 21 iulie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar a unui pacient aflat in stare grava pe ruta Otopeni ndash; Lubeck Germania Otopeni, precum si…

- Zeci de copii s-au strans pe esplanada Palatului Culturii din Iasi pentru a sarbatori Ziua Internationala a Copilului alaturi de politisti, politisti de frontiera, pompieri si jandarmi din Iasi. Micutii au putut vedea tehnica (inclusiv autospecialele) din dotare si pot afla cate putin din secretele…

- Cele mai moderne tancuri, drone de atac și mașinarii de lupta, unele folosite chiar pe frontul din Ucraina, sunt expuse de azi la Romaero, la cel mai mare targ de tehnica militara. Pentru public va fi deschisa insa numai vineri, cu acces gratuit.

- Muzeul Militar National "Regele Ferdinand I", institutie de cultura, istorie nationala si militara, are onoarea de a va invita la o Noapte Militara in cadrul programului Noaptea Muzeelor de anul acesta, sambata, 14 mai. Muzeul va fi deschis in intervalul 10:00 ndash; 24:00, iar intrarea va fi gratuita.,…

- Un anunț venit de la varful Parlamentului ucrainean, pe fondul prezenței președintelui Parlamentului moldovean la Kiev, nu a fost trecut cu vederea. La peste doua luni de la izbucnirea razboiului din Ucraina, rastimp in care zi de zi o lumea intreaga a urmarit cu preocupare evoluția situației din interiorul…

- Tehnica militara belarusa se deplaseaza spre orașul Brest, amplasat la granița cu Polonia. Primarul orașului, citat de focus.ua , anunța locuitorii sa nu-și faca griji daca vor vedea pe strazi blindate.