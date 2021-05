Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș așteapta publicul timișorean, in acest weekend, in exteriorul Centrului Regional de Afaceri, unde mai mulți producatori locali vor fi prezenți cu produse tradiționale și de sezon. Vor fi prezentate produse apicole, legume și fructe, produse din carne,…

- Sub genericul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Republica Turcia organizeaza o intalnire virtuala intre firmele timișene și firme din Turcia care și-au exprimat dorința de colaborare in diverse sectoare de activitate…

- Timp de 3 zile, fara oprire, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va deveni centru de vaccinare. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș aduce un important aport logistic la realizarea unui proiect de voluntariat in premiera naționala inițiat de Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu” Timișoara…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Regatul Spaniei organizeaza in 27 aprilie, online, un prim eveniment economic Romania – Spania, intitulat „Oportunitați de afaceri Romania – Spania”, destinat dezvoltarii și promovarii schimburilor comerciale bilaterale și identificarii…

