- Perioada de invincibiltate in box a constantencei Amalia Nita continua, sportiva de la CSM Constanta necedand nici la Campionatul European pentru tineret de la Porec Croatia , unde a cucerit al patrulea titlu continental din cariera Originara din comuna Lumina, judetul Constanta, Amalia a concurat in…

- Joi, 18 aprilie, incepand cu ora 10.00, demisolul cladirii vechi a Colegiului de Arte Baia Mare va fi gazda unui Artist Talk cu Mircea But. Mircea But (nascut in 1991 in Baia Mare, Romania) locuiește și lucreaza in Cluj-Napoca. A absolvit Colegiul de Arte Baia Mare, Facultatea de Pictura a Universitații…

- Academia Romana - Casa Oamenilor de Stiinta, Uniunea Artistilor Plastici din Romania in parteneriat cu Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita va invita la expozitia "Scoala…

- Deschiderea dintre Universitațile de Arte din București și Iași vine in intampinarea artiștilor care au nevoie sa comunice intre ei, dar satisface și dorința publicului de a cunoaște evoluțiile in lumea artei. O alta etapa a unui proiect prin care studenții graficieni și sculptori din București expun…

- Vineri, 22 martie, incepand cu ora 11.00, Centrul Cultural Pastoral „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Sighetu Marmației, va gazdui Expoziția de Icoane „Chipuri din veac, in veci”, ediția a VIII-a, inchinata Duminicii Ortodoxiei. Evenimentul este organizat de Sectorul Patrimoniu sacru și Pictura bisericeasca…

- Zilele trecute, in orașul Alba-Iulia, s-au adunat cei mai reprezentativi oameni ai mediului antreprenorial romanesc pentru a vota noua conducere a Uniunii Naționale a Patronatului Roman. UNPR este o uniune de federații patronale, cu patrimoniu propriu și personalitate juridica. Este cea mai activa și…

- "Salonul de sculptura" al artiștilor Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, filiala Targu Mureș se mai poate vizita doar pana pe ???????? ???????????????????????? 2024 inclusiv ! Expoziția cuprinde lucrari tridimensionale – sculpturi mici, placuțe și instalații, realizate din diverse materiale – de…

- „Mama", o expoziție de pictura ce va fi vernisata vineri, 8 martie 2024, la ora 17:30, la Galeria de arta „Zamca", propune publicului larg o incursiune in lumea artei vizuale, „unde culorile și formele se intalnesc intr-un tribut adus mamelor și ...