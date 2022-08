Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, organizeaza in perioada 1 – 12 august 2022, programul „Vacanța la muzeu”. Programul va cuprinde activitați independente, copiii avand posibilitatea sa descopere ceva nou alaturi de specialiștii muzeului,…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, incepand cu data de 19 iulie 2022, expozitia de arta „ETAPE”, a tinerelor Alexandra Nastase și Miruna Neguț, care va fi deschisa oficial astazi, la ora 15:00, la parterul Muzeului de Arta…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, și Asociația Localitaților și Zonelor Istorice și de Arta din Romania va invita la vernisajul „Maria Jarda – Pictura”, ce va fi gazduit de Muzeul de Arta din Targoviste, Calea Domneasca, nr. 185, in data de…

- Ca urmare a colaborarii dintre Liceul de Arte „Balașa Doamna” Targoviște și Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca”, suntem martorii derularii unui eveniment cultural-artistic cu tradiție deja Post-ul A XII-a ediție a expoziției de pictura și grafica „Palete”,…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, organizeaza, in perioada 30 mai – 4 iunie 2022, proiectul educațional „Lada de zestre”. Tradițiile nu trebuie lasate sa dispara odata cu trecerea timpului. Pornind de la aceasta premisa, mai multe obiceiuri…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, este prezent, in perioada 27 – 28 mai 2022, la Targul European al Castelelor, editia a VII-a, organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara, eveniment unic in Romania, care doreste sa promoveze frumusetea…

- COMUNICAT DE PRESA: „ Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, va invita sa vizitați, incepand de sambata, 14 mai 2022, expoziția aniversara „Semicentenarul inaugurarii Casei Atelier Post-ul Expoziția aniversara „Semicentenarul inaugurarii Casei Atelier…

Noaptea Muzeelor in judetul Dambovita, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca" Targoviște, organizeaza sambata, 14 mai