Stiri pe aceeasi tema

- Replici ale papușilor din spectacolele realizate de Teatrul Luceafarul dupa scrierile lui Ion Creanga vor fi expuse, incepand de vineri, 13 aprilie, in spațiul muzeal al Bojdeucii lui Ion Creanga din Țicau, sub genericul „Amintirile copilariei: papuși și personaje”, in cadrul manifestarilor organizate…

- O speranta pentru femeile cu RH negativ, care vor sa devina mame, vine de la un medic din Iasi. Acesta a facut pentru prima data in țara, in urma cu sapte ani, transfuzie intrauterina. De atunci a reușit sa perfecționeze aceasta intervenție.

- Spectacole nonverbale și povești indragite, pe scena Teatrului „Puck” Lumea fabuloasa a picturilor lui Joan Miro, unul din artiștii emblematici ai secolului XX, completata de muzica inegalabila a lui Mozart, este transpusa in spectacolul nonverbal „Mimorozart” care se va juca la Teatrul de Papuși „Puck”…

- Cu dinamism in miscari si cu o paleta coloristica a costumelor si muzicii traditionale din spatiu bazinului Niprului, locul si obarsia cazacilor ucrainieni si rusi, ansamblu de dansuri "Slavutich" vine sa incante publicul din Iasi pe data de 26 februarie, ora 20, la Teatrul Luceafarul cu un program…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Luna aceasta, expozitia este dedicata scriitoarei Doina Rusti, care a absolvit Facultatea de Filologie din Iasi, si a primit premii literare prestigioase precum Premiul „Ion Creanga" al Academiei Romane sau Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania. Pe langa lucrari de specialitate din domeniul filologic,…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu, verniseaza sambata, 27 ianuarie 2018, orele 17.30, la Casa Artelor, Piața Mica nr. 21, expoziția „Martori și victime, Iași 1941”. Read More...