Expoziție de oale și ulcioare la Muzeul Județean Teleorman Eveniment Expoziție de oale și ulcioare la Muzeul Județean Teleorman martie 15, 2023 12:04 Muzeul Judetean Teleorman, institutie de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Judetean Teleorman, propune publicului vizitator, incepand cu data de 17 martie a.c., ora 11.00, expozitia intitulata “Oale si ulcioare – ceramica etnografica din colectia Sergiu Popescu”. Asa cum titlul sugereaza, vor fi expuse aproape 100 de obiecte ceramice ce reprezinta o partea a colectiei domnului Sergiu Popescu, restaurator la Muzeul National de Istorie a Romaniei, originar din Alexandria. Expozitia… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

