- Galeria Helios va gazdui in luna august doua evenimente culturale importante, care marcheaza o noua colaborare intre asociația GEDOK Heidelberg și Uniunea Artiștilor din Timișoara. In data de 9 august, ora 18:00, va avea loc un vernisaj, iar in 11 august, la aceeași ora, o serata literara, a caror tema…

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- Teatrul Național din Timișoara deschide drumuri. Face parte din istoria lui, din destinul lui. Așa cum Romania moderna va trebui sa iși asume momentul in care actorii Naționalului au oprit spectacolul de pe scena și le-au deschis revoluționarilor stranși in Piața Victoriei, in 16 decembrie 1989, porțile…

- Saptamana aceasta, cu ocazia sarbatorii muzicii (La Fete de la musique), a fost inaugurata in localitatea Aubusson, Franța, lucrarea „Aubusson vu par Cristian Sida” realizata intre anii 2021 - 2022” de catre artistul vizual timișorean Cristian Sida, nascut in Arad.

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a transportat la Milano un nou-nascut cu o malformatie cardiaca, potrivit news.ro.”O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 23 iunie, din Baza…

- Dieceza Romano-Catolica de Timișoara a anunțat, cu profunda tristețe și speranța vie in Inviere, trecerea la Casa Tatalui Ceresc a preotului Mihail-Titi Dumitresc, parohul Bisericii Romano-Catolice „Preasfanta Treime” din Lugoj. Mihail-Titi Dumitresc a incetat din aceasta viața, dupa o grea…

- Pepe este in culmea fericirii de cand a aflat ca a devenit tata pentru a treia oara marți, 7 iunie 2022. Yasmine, iubita artistului, a adus pe lume un baiețel sanatos. Iata ce alte informații se mai știu despre micuț și mama lui.

- Ancheta rapida in cazul jurnalistului britanic Charlie Ottley, la Timișoara. Polițiștii au reușit sa recupereze și echipamentul furat de la el dupa ce i-au identificat și prins pe hoți. Geanta cu drona a fost gasita inițial de un timișorean care a fost ulterior identificat și contactat.