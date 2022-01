Stiri pe aceeasi tema

- Doi mari artiști suceveni vor expune impreuna in cadrul unei expoziții inedite care va fi vernisata sambata, 15 ianuarie, la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. Vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barba a spus ca la expoziție vor fi expuse lucrarile sculptorului Ion ...

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau sarbatoreste, pe 15 ianaurie, Ziua Culturii Nationale si nasterea poetului national Mihai Eminescu printr-o expoziție de carte, cu volume care prezinta publicului pe adevaratul Eminescu, valoarea naționala la care trebuie sa ne raportam. Ea este intitulata…

- Biblioteca Academiei Romane organizeaza in perioada 13-23 ianuarie expoziția intitulata „Traduceri in limbi straine din opera poetului Mihai Eminescu”. Evenimentul a fost conceput in contextul Zilei Culturii Naționale, și va avea loc in Sala „Theodor Pallady” din incinta instituției. In deschidere…

- Ziua Culturii Nationale marcata la Biblioteca Aman Bust al poetului national Mihai Eminescu. Foto: Arhiva. Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” din Craiova marcheaza Ziua Culturii Nationale, precum si împlinirea a 172 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, prin organizarea…

- Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda organizeaza o serie de activitați dedicate Zilei Culturii Naționale, implinirii a 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și 71 de ani de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Miercuri, 12 ianuarie 2022, la Casa de Cultura Gura Humorului are loc o manifestare dedicata celor doua personalitați ale culturii romane: Mihai Eminescu și Ion Creanga. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale. La eveniment participa Mircea-Radu lacoban – scriitor,jurnalist,…

- Expoziția dedicata Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie, s-a deschis la Biblioteca Județeana Timiș. Ziua Culturii Nationale a fost celebrata pentru prima data in urma cu zece ani, in 15 ianuarie, data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Expoziția va prezinta documente…

- În aceste zile putei vedea o expoziie de pictur i grafic &bdquoPoveti la gura sobei&rdquo organizat la sediul colii Populare de Arte Vespasian Lungu Brila. Prezint lucrri elevi i absolveni ai claselor de Pictur Popa AndaGeorgiana Dobre DariaAndreea Andronoiu Maria Sandu Rebeca Matei Dan coordo...