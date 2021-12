Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Expoziție de fotografie cu tema ,,Centenarul Unirii la Alba Iulia” O serie de fotografii realizate in Anul Centenarului sunt expuse in aceasta perioada in spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura ,,Augustin Bena” și pe strada Muzeului din Cetatea Alba…

- Galleria 28 in Timișoara deschide astazi, 19 noiembrie, expoziția „Realitate infațișata”, care prezinta cele mai recente lucrari ale pictorului aradean Liviu Pascu, absolvent al Facultații de Arte și Design din cadrul UVT. Expoziția este organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și este…

- In perioada 19 noiembrie – 4 decembrie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de pictura „Realitate infațișata” semnata Liviu Pascu. Expoziția, organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și curatoriata de Maria Pașc, aduce pe simeze cele mai recente lucrari…

- In perioada 10 octombrie – 10 noiembrie 2021, la Galleria 28 din Timișoara va putea fi vizitata expoziția de pictura și grafica „Second skin” semnata Andreea Foanene. Expoziția este organizata de Galleria 28, in parteneriat cu grupul NOIMA și curatoriata de Maria Pașc. „Expoziția gazduita de Galleria…

- 20 de fotografii in care sint surprinși virstnici și voluntari tineri, campioni ai dialogului intre generații sint expuse in Parlament, transmite Noi.md. Expoziția ”Abilitațile digitale conecteaza generații”este organizata in parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) și este dedicata Zilei…

- Kunsthalle Bega prezinta, incepand cu data de 2 octombrie, ora 18,00, expoziția internaționala de grup „Cronicile viitorilor supereroi”, care va fi amenajata in spațiul de pe Calea Circumvalațiunii nr. 10 și al carei curator este Anca Verona Mihuleț. Expoziția are ca punct de plecare cartea inventatorului…

- „Casa cu iedera” de pe bdul Corneliu Coposu nr. 5 va gazdui, incepand de saptamana viitoare, o noua expoziție de fotografie intitulata „Re׀intoarcere”, cu lucrari realizate de Claudia Tanasescu. Expoziția reunește cele mai bune imagini din proiectul fotografic și literar de lunga durata al fotografei,…

- Expoziția „Lumina Ingerilor. Dar divin” ajunge la Timișoara, la Muzeul Național al Banatului. Sunt peste 100 de lucrari de pictura și sculptura. Cele mai multe dintre picturi sunt semnate de artistul Mihai Teodor Olteanu și inspirate din universul artistului renascentist Michelangelo Buonarroti. Celelalte…