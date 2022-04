Stiri pe aceeasi tema

- Vernisajul expoziției de ilustrație EuCuMine a artistei Claudia Feti va avea loc vineri, 22 aprilie, de la ora 11, iar expoziția poate fi vizitata pana in 7 mai, la sediul galeriei Art – Hoc din Timișoara. „EuCuMine este o expoziție care personifica o lume interioara in care ființa umana este privita…

- Sarbatoarea pascala, care aduce in fiecare am pace și lumina in sufletele creștinilor, e marcata de artista Dorothea Hirjoi cu un demers plastic special, intitulat „Regasirea unitații”, care va avea vernisajul joi, 14 aprilie, ora 18:00, la galeria Pygmalion de pe strada Augustin Pacha nr. 8. „In aceste…

- Galeria Art Hoc gazduiește expoziția de pictura, fotografie și poezie Shine On, adusa pe simeze de doua aradence, artista Corina Pecican și scriitoarea Mihaela Livia Popa.Vernisajul va avea loc joi, 14 aprilie, de la ora 19 iar expoziția poate fi vizitata pana in 20 aprilie, la sediul galeriei din Piața…

- Sunteți așteptați la o noua expoziție organizata de Fundația Art Encounters. „La marginea lumii / At the edge of the world ” aduce laolalta lucrarile unor artiști din Romania și din spațiul european. Unii dintre ei nu au mai expus pana acum la Timișoara. Expoziția surprinde laboratorul creativ al artiștilor,…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza in perioada 24 – 27 martie prima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, care va fi deschisa la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Expoziția reunește producatori romani și importatori recunoscuți din domeniu,…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș va gazdui expoziția De Dragobete „Mulți ani doresc/Celui ce-l iubesc”- Expoziție de paretare cu mesaje, realizata in parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau. Vernisajul va avea loc in 24 februarie, incepand cu ora 14.00. Source

- Vernisajul expoziției de design grafic „Look Twice! Think Twice!”, a artistei Claudia Feti va avea loc online miercuri, 23 februarie, de la ora 16. In deschidere va lua cuvantul Prof. Univ. Dr. Habil. Camil Mihaescu, decanul Facultatii de Arte si Design de la Universitatea de Vest din Timișoara. Expoziția…

- Salonul Industriei Ușoare și-a deschis miercuri porțile pentru banațeni, la prima sa ediție din 2022. Expoziția cu vanzare e deschisa pana duminica inclusiv, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT) al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș.