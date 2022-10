Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie de caiace vechi, salvate de inginerul Varga Istvan si de nepotul sau, Varga Zsolt, a fost deschisa la Reghin, la implinirea a 90 de ani de la inceperea productiei de ambarcatiuni sportive si de agrement in acest municipiu

- Expoziția „Mureșeni in tranșeele Marelui Razboi" nominalizata la titlul Expoziția Anului 2022 de catre Societatea Pulszky-Asociația Muzeala Maghiara, a intrat sambata, 17 septembrie, in cursa pentru Expoziția Anului 2022. „Expoziția „Mureșeni in tranșeele Marelui Razboi" a fost vernisata pe 11 iunie…

- In perioada 20-22.09.2022 constructorul va inchide unul dintre sensurile de circulație de pe pasaj in vederea montarii panourilor fonoabsorbante. Inchiderea benzii se va face in intervalul orar 9 – 18.Circulației se va desfașura deviat pe vechiul traseul al DN15, prin localitatea Dumbravioara, pe direcția…

- Parcul auto de microbuze nu a mai fost innoit de mai mulți ani și se așteapta un raspuns de la Ministerul Dezvoltarii care a cerut și a primit o situatie și un necesar pe localitati. Inspectorul general școlar adjunct al județului Mureș, Illes Ildiko, a precizat ca in județ exista trei microbuze școlare…

- Casa de Cultura a Studenților Targu-Mureș va organiza in perioada 21-23 octombrie o serie de 3 ateliere de teatru care se axeaza pe dezvoltare personala. Acestea vor fi conduse de catre Marian Vultur, absolvent al Universitații de Arte Targu-Mureș, care in prezent preda teatru la o școala britanica…

- Un internaut pe nume Alex Tache a postat sambata, 27 august, pe pagina sa de Facebook, un filmuleț inregistrat de camera de bord a unui autoturism, pe DN 15 Toplița – Reghin. "Astazi pe drumul dintre Toplița și Reghin am intalnit acest „șofer profesionist". Dupa ce domnul a facut mai multe depașiri…

- Dansatorul mureșean Rareș Cojoc și perechea sa Andreea Matei s-au clasat pe locul 5 in Finala Adult Standard WDSF Grand Slam din Stuttgart (Germania), competiție care s-a desfașurat in perioada 11-12 august 2022. Perechea legitimata la cluburile Dansul Viorilor din Reghin și Pas in Doi din București…

- Joi, 21 iulie, retailerul scandinav de mobilier si produse pentru casa, Jysk, inaugureaza cel de-al 124-lea magazin din Romania, la Sovata, pe strada Primaverii nr. 58, anunța msnews.ro. Magazinul, cu o suprafata de 1.300 mp, va funcționa dupa programul luni-duminica intre orele 10.00-20.00. Jysk mai…