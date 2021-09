Expozitie de cactusi la Muzeul de Arta

Stiri pe aceeasi tema

- Un turc si un tunisian au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ascunsi in portbagajul unui autoturism, respectiv deasupra rotii de rezerva a unui automarfar, potrivit unui comunicat transmis, luni, AGERPRES, de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. „In data…

- Aproximativ 190.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.000 de mijloace de transport (dintre care 9.500 automarfare), au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari. Potrivit IGPF, in ultimele 24 de ore s-a inregistrat un trafic crescut in punctele…

- Duminica, 25 octombrie 2020, la 76 de ani de la eliberarea orașului Carei de sub ocupația hortysta, a fost dusa la bun sfarșit acțiunea Cruci pentru ostașii romani organizata de catre Asociațiunea ASTRA Carei, Asociația foștilor refugiați și expulzați din 1940 si de catre Asociația naționala a cadrelor…

- Dragos Mihai Dobocan, in varsta de 8 ani, si-a vernisat joi, in Parcul Libertatii din Oradea, expozitia personala de pictura intitulata "Visuri colorate", majoritatea celor peste 60 de lucrari fiind realizate in acrilic, preferatele micului pictor, dar si unele in acuarela. "Multumesc pentru ca ati…

- Centrul Cultural Mioveni, condus de Alin Calinescu, organizeaza in perioada 12 – 14 august cea de-a doua ediție a Festivalului-Concurs Național de Folclor ”Mioveni”. Ansamblurile selectate pentru participare sunt: – Ansamblul Folcloric DOR TRANSILVAN, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj – Ansamblul Folcloric…

- Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales dupa-amiaza și seara, cand vor fi perioade cu averse și descarcari electrice local in zonele de deal și de munte și pe arii mai restranse in rest, cu o probabilitate mai mare in nord, centru și sud-est. Ploile vor avea și caracter torențial,…

- Tigrul platanului, insecta care terorizeaza romanii. Insectele au ajuns in Europa in mod accidental, conform entomologei (n.r. – entomologia este o ramura a zoologiei care se ocupa cu studiul insectelor) Elena Iorgu. Corythucha ciliata prefera orasele mari. Astfel, alaturi de Bucuresti, atacurile ale…