Stiri pe aceeasi tema

- "View from the light", o sculptura monumentala contemporana, parte din proiectul "Monumente in miscare – Memoria Rezistentei" este expusa incepand de miercuri la Parlamentul European, la vernisaj fiind prezenti eurodeputati, diplomati, reprezentanti ai ICR Bruxelles.

- Un eveniment cultural de excepție a avut loc azi la Bruxelles. Este vorba de expunerea unei sculpturi monumentale contemporane – cu numele View from the light, realizata de artistul Bogdan Rața. Scupltura face parte din proiectul „Monumente in mișcare – Memoria Rezistenței”. Expoziția a fost…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus miercuri, referitor la criticile venite de la Bruxelles pe Legile Justitiei si pe faptul ca fondurile europene ar putea fi conditionate de independenta justitiei, ca Romania are tendinta de a considera o afirmatie a Comisiei Europene drept adevarata,…

- Europarlamentarul Claude Moraes, președintele Comisiei de Drepturi și Libertați, i-a raspuns Sabinei Iosub, in urma dezvaluirilor facute de Antena 3, privind ”listele negre” de la Bruxelles. ”Ca...

- Eurodeputatul PSD Victor Boștinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a organizat, in Parlamentul European din Bruxelles, o conferința istorica privind implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial și contextul Marii Uniri de la 1918. Conferința a fost marcata și de lansarea volumului…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Premierul Viorica Dancila, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila efectueaza, în aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles. Sefa guvernului de la Bucuresti va avea, marti si miercuri, o serie de întrevederi cu înalti oficiali europeni. Reporter, Petruta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…