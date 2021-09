Expoziție cu un puternic mesaj: Cine sunt eroinele Cehiei și României? Libertatea, egalitatea și democrația sunt printre cele mai puternice valori ale lumii contemporane. Insa lucrurile nu au stat intotdeauna așa… Din pacate, istoria demonstreaza ca, timp de sute de ani, omenirea a reprimat potențialul intelectual al jumatate din populație prin constrangerea femeilor. Tocmai de aceea o expoziție speciala, numita Eroinele, și care poate fi urmarita zilele acestea, reprezinta o celebrare a curajului, dedicarii și perseverenței tuturor femeilor care au sfidat cu indrazneala normele sociale ale vremurilor. In aceasta expoziție ce transmite un puternic mesaj sunt reunite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie de palarii realizate de designerul Cosmina Nicolescu, inspirate din creatiile unora dintre cei mai cunoscuti pictori spanioli si latino-americani, va fi deschisa pe 16 septembrie la Institutul Cervantes din Bucuresti, potrivit news.ro. Expozitia cu motto-ul „Palaria spaniola” va…

- O parte din lucrarile pictorului timișorean Sorin Scurtulescu, fondator al grupului Noima, cu care a organizat zeci de expoziții, pe langa cele 15 personale, vor fi expuse in cursul lunii septembrie la Muzeul de Arta din Cluj-Napoca. Expoziția cu lucrari realizate in Italia, este dedicata memoriei …

- A 32-a editie a Festivalului de Teatru Piatra-Neamt, manifestare in cadrul careia vor avea loc 54 de evenimente in 10 zile, va incepe vineri, 3 septembrie. Intre evenimentele programate sunt si 25 de spectacole din 6 tari, se arata intr-un comunicat de presa, remis vineri, AGERPRES, de…

- Expozitia multimedia "Mirrors of Brancusi", un proiect care urmareste sa surprinda esenta sculptorului roman printr-o serie de instalatii si de experiente bazate pe opera lui Constantin Brancusi, va putea fi vizitata intre 23 si 30 iulie la Muzeul de Arta din Cluj Napoca in cadrul TIFF, arata News.ro.…

- Marti, 13 iulie 2021, la orele 18.00, la Galeria de Arta a Municipiului Alba Iulia va avea loc vernisajul expozitiei „Lumina din firida”, expozitie in care se reunesc lucrarile a doua artiste albaiulience, Angela Petruta si Ana Jilinschi. Tema, iesita din confortul cotidian, este ancorata in planul…

- Expozitia de fotografie "Generatii", cu seniori care indruma copiii din diverse comunitati, impartasindu-le experienta si pasiunile lor la ateliere si cluburi, va fi vernisata vineri, in Herastrau, la Roaba de Cultura, informeaza Fundatia Regala Margareta a Romaniei. Fotografiile sunt…

- Muzeul de Arta din Timișoara inaugureaza o noua expoziție, „Marile portrete ale lui Nadar – Photographies de Felix Nadar”, care va avea vernisajul in 23 iunie, ora 18,00. Expoziția, organizata in colaborare cu Institutul Francez din Timișoara, aduce in fața publicului chipurile unor scriitori, compozitori…

- „Gandurile noastre se aduna intr-un buchet ce vrea sa imite florile, pentru ca, prin culoare, sa zambeasca soarelui și oamenilor, pe care i-am simțit intr-adevar oameni” Boris Alexianu s-a nascut la 17 iunie 1921 in comuna Copceac din județul Cahul. Visurile firești ale unui tanar din Romania intregita…