Expoziție cu sute de obiecte inedite din istoria celei mai celebre formații rock din Ungaria, Omega O expoziție itineranta formata din sute de obiecte care amintesc de grupul rock maghiar Omega va putea fi vazuta in perioada 21 octombrie – 25 noiembrie, la Arad, evenimentul fiind organizat cu ocazia a implinirii a 60 de ani de existența a celebrei formații din țara vecina. Expoziția cuprinde afișe, casete și haine de scena […] Articolul Expoziție cu sute de obiecte inedite din istoria celei mai celebre formații rock din Ungaria, Omega a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Bucovinei a realizat o microexpoziție cuprinzand obiecte legate de istoria Regalitați, care poate fi vazuta la Sala Sfatului Domnesc de la Muzeul de Istorie. In urma cu un secol, pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, s-a desfașurat unul dintre cele mai importante momente din ...

- Centrul Cultural German prezinta, in colaborare cu fundația „Art Encounters”, expoziția „Clarobscur – Fotografii din Germania”, realizata de Barbara Klemm sub egida jubileului „30 de ani de la semnarea tratatului de prietenie intre Romania și Germania”, care va fi vernisata joi, 13 octombrie, ora 18,00,…

- Traficul la frontierele de la granița cu Ungaria, in special la cele care se afla in județul Arad, a intrat in limite normale dupa o vara cu cifre record in ceea ce privește trecerile la granița. Insa cifrele de la sfarșitul saptamanii trecute referitoare la intrarile și ieșirile din Romania arata ca…

- In perioada 23 – 25 septembrie, pe Esplanada Teatrului Național „Marin Sorescu”, Piața „William Shakespeare”, Craiova, va avea loc o expoziție in aer liber cu vanzare pentru a marca Anul Internațional al Mineralogiei.La manifestare, vor participa colaboratori ai Muzeului Național de Geologie (secție…

- Politistii de frontiera de la Nadlac si Nadlac II, judetul Arad, au prins 18 cetateni din Somalia, Bangladesh, India, Pakistan si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sute de mii de persoane au tranzitat, la sfarșitul saptamanii trecute, frontierele cu Ungaria, situate in județul Arad. Cele mai multe treceri, așa cum era de așteptat, au fost la frontierele Nadlac I și II.

- O companie chineza urmeaza sa realizeze cea mai mare investiție din istoria Ungariei, o fabrica de acumulatori in valoare de peste șapte miliarde de euro, a anunțat Levente Magyar, secretar de stat al Ministerului de Externe si al Comertului Exterior, responsabil pentru relatia cu Parlamentul, potrivit…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat 26 de cetateni provenind din India, Bangladesh, Pakistan și Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria cu scopul de ajunge in Spatiul Schengen. Acestia se aflau ascunsi in doua automarfare. Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei…