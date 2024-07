Stiri pe aceeasi tema

- Demers laudabil al unei artiste nascute la Timișoara, care traiește de trei decenii in Statele Unite ale Americii. Anca Seger a pictat mai multe tablouri pe care le scoate la vanzare, iar din banii obținuți dorește sustinerea educației copiilor din judetul Timis.

- La data de 03.07.2024, in jurul orei 11:30, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 39 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara, s-a apropiat de ea un barbat ce se deplasa pe bicicleta și i-a sustras din mana…

- Proiectul prin care o cladire abandonata timp de 20 de ani a fost finalizata, modernizata și dotata pentru a gazdui Centrul pentru persoane varstnice și cantina de ajutor social din Cartierul Prepeleac, nu este singurul finanțat prin Grupul de Acțiune Locala „Targoviștea Egalitații de Șanse”. Aici …

- Spectacolul „Ora Londrei”, jucat de elevii de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara a reușit sa stranga 35 de mii de lei. Banii vor merge catre aparate de monitorizare a funcțiilor vitale ale copiilor internați la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Piesa s-a jucat in cadrul…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in 5 iunie, de la ora 19:00, cea de-a treia ediție a Festivalul Național de Folclor „Petrica Moise”, un regal folcloric care va avea loc la Convention Center din Timișoara. Festivalul aduce un omagiu personalitații și operei banațeanului Petrica…

- Aproape 600 de medici, studenți și profesori au alergat duminica, 19 mai, la crosul caritabil „Medic de 10km” al UMF Cluj. Banii stranși la eveniment vor fi folosiți pentru a sprijini Centrul de Ingrijiri Paliative Pediatrice „Sfantul Hristofor”, care se construiește la Sannicoara.

- Festivalul Harababura Fair, reprezentativ pentru comunitatea artistica din Timișoara, se va desfașura in acest weekend. Deschis la Centrul de Proiecte de pe str. Vasile Alecsandri nr. 1, evenimentul reușește sa surprinda și sa impresioneze, oferind vizitatorilor sai o varietate de produse unice, de…

- Anunț privind vanzarea de bunuri imobile – Teren extravilan de 1600 mp situat in extravilanul localitații Recaș. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 28 luna 05 ora 14 anul 2024 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde…