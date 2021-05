Stiri pe aceeasi tema

- 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului inseamna multe bucurii pentru copii, baloane colorate, jucarii, dulciuri, jocuri si distractie, generozitate, dragoste, inocenta, puritate, duiosie și felicitari The post De 1 iunie, bucurie, baloane colorate și dulcuri oferite copiilor, de catre deputatul Carmen…

- De 1 iunie, Municipalitatea sarbatorește copiii brașoveni, oferindu-le activitați dedicate, in doua dintre cele mai importante puncte turistice ale orașului Gradina Zoologica și Centrul de Agrement din Poiana Brașov. "Ziua Internationala a Copilului inseamna ziua in care toți copiii ar trebui sa zambeasca,…

- O serie de spectacole de teatru, vernisaje, concerte, ateliere de creatie sau tururi ghidate vor fi organizate de institutiile culturale din Capitala cu prilejul zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului. * Musicalul "Pacala si Tandala" va fi prezentat de Teatrul Muzical Ambasadorii,…

- Anul trecut, nu ne-am putut distra impreuna la muzeu, așa cum ne obișunisem. Anul acesta, insa, Ziua Internaționala a Copilului revine in forța la Muzeul Județean Buzau cu ed. a V-a. De aceea, am adunat in jurul nostru prieteni buni și v-am pregatit o serie de surprize:

- In Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia au inceput activitați speciale dedicate aniversarii copiilor in toate așezamintele sociale și educaționale eparhiale in care sunt ocrotiți copii și tineri. Activitațile se desfașoara in perioada 25 mai – 5 iunie, cu binecuvantarea Inaltpresfințitului Irineu, Arhiepiscopul…

- Dragi prieteni, va așteptam, incepand de joi, 29 aprilie, la muzeu, pentru a va bucura de expoziția „Arta incondeierii oualor in zona etnografica a Buzaului”, organizata de Muzeul Județean Buzau in parteneriat cu Muzeul Dunarii de Jos din municipiul Calarași. Veți putea admira oua incondeiate din zona…

- Incepand de joi, 29 aprilie, a sediul Muzeului de Etnografie „Vergu-Manaila”, buzoienii sunt așteptați sa viziteze o expoziție de oua incondeiate, denumita „Arta incondeierii oualor in zona etnografica a Buzaului”. Expoziția este organizata de Muzeul Județean Buzau in parteneriat cu Muzeul Dunarii…