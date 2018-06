Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca sediul PSD Timis a fost atacat cu cocktailuri Molotov a venit ca un soc peste conducerea judeteana a filialei, care a depus o plangere la politie si a condamnat public incidentul. La 24 de ore dupa atac, oamenii legii din Timisoara au identificat un prim suspect care ar fi responsabil de…

- Muzeul Național al Banatului și Asociația Muzeul Jucariilor din București, sub egida Consiliului Județean Timiș aduc in lumea de astazi o inedita expozitie a jucariilor pe care le aveau parintii si bunicii nostri. Expozitia Copilarie minunata – Jucarii de altadata are loc incepand de saptamana viitoare,…

- De unde a plecat Timișoara, ca sa ajunga, din punct de vedere economic, unde este astazi? Puteți afla intreaga poveste a inceputurilor orașului de pe Bega ca pol economic intr-o inedita expoziție care va fi deschisa, peste cateva zile, in Bastionul Theresia.

- DNA Timisoara a anuntat ca a finalizat cercetarea penala in care apare numele primarului din Ciclova Romana, Gheorghe Percea. Procurorii sustin ca Percea impreuna cu mai multi apropiati si cu sprijinul unui consilier superior din cadrul APIA Caras-Severin ar fi incasat mai multe sume de bani fara sa…

Una dintre cele mai cunoscute librarii din Timișoara se transforma, timp de patru luni, in galerie de arta, unde va fi prezent grupul de artiști Baraka.

- Timp de patru luni grupul de artiști Baraka va fi prezent pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, ”La doua Bufnițe” din Timișoara. Spațiul librariei e astfel conceput incat sa gazduiasca, pe langa sute de titluri, și opere de arta. ”Avem acest proiect care se numește «Artist la Bufnițe» –…