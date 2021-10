EXPOZITIE CU MESAJUL NONVIOLENTA!

Stiri pe aceeasi tema

- Marcam astazi Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice care se sarbatorește in fiecare an la 1 octombrie. In februarie 1991, Organizatia Natiunilor Unite consacra ziua de 1 octombrie ca zi internationala a persoanelor varstnice, iar pe 16 decembrie 1991, Adunarea Generala a ONU adopta rezolutia cu…

- Directorul Casei Județene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 1 octombrie, cand este sarbatorita „Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice”. „In fiecare an, in prima zi a lunii octombrie, ne gandim cu precadere la varstnici, fie ca sunt parte din familie,…

- Igor Dodon a transmis felicitari cu ocazia Ziua Internaționala a Democrației, instituita de ONU. Totodata, liderul PSRM și-a exprimat ingrijorarea „privind unele tendințe inregistrate in țara noastra” și a enumerat 10 indicii care ar semnala ca șeful unui stat este dictator, publicate anterior de un…

- Universitatea de Arta și Design Cluj – Napoca și Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta expoziția „New Spots on the Wall”. Expoziția va putea fi vizitata gratuit, in foaierul teatrului, zilnic, in perioada 3 septembrie – 1 octombrie, intre orele 10:00 – 18:00.Expoziție oferita de tineri…

- La 30 de ani de independența, președintele parlmentului Republicii Moldova iși dorește ca tinerii sa ramina acasa. Cu acest mesaj, Igor Grosu a venit pe apgina sa de facebook. ”Dragi prieteni, Stimați cetațeni, La Mulți Ani! Astazi, Republica Moldova implinește 30 de ani. Imi place ziua de 27 august,…

- Starețul Manastirii Putna a intampinat sambata sutele de tineri romani din țara și diaspora care vor participa la Congresul Studențesc Aniversar din 16 august. „Prin gestul vostru simțim ca voiți cu adevarat a avea un viitor”, le-a spus Arhimandritul Melchisedec Velnic. El a aevocat idealul de unitate…