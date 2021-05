Expoziția World Press Photo poate fi văzută și în România. Fotografiile, expuse la București, Cluj și Timișoara Expoziția World Press Photo a ajuns și in Romania. Peste 4.300 de fotografii vor fi expuse la București, Cluj și Timișoara. Este cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo. Expoziția a ajuns pentru a zecea oara in Romania. Fotografiile expuse la București, Timișoara și Cluj-Napoca, vor putea fi vazute in perioada mai – iulie 2021. Expoziția World Press Photo, vazuta la București In București, deschiderea expoziției are loc sambata, la ora 10.00, la Muzeului Național de Arta al Romaniei. Expoziția din București poate fi vazuta incepand de sambata. Acest eveniment are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

