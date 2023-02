Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, va invita joi, 02 februarie 2023, de la ora 14:00, la vernisajul expoziției ”Bradul – Axis mundi”, care va avea loc in Cladirea Pavilionara, str. Dealul Florilor,…

- Record de vizitatori la expozitia ”Dacia, Ultima frontiera a romanitatii”, deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Se estimeaza ca numarul celor care au venit sa o vada a ajuns la aproximativ 15 mii, in doar doua luni. In ianuarie, in jur de 1.

- La Muzeul de Istorie din Suceava va fi deschisa, in perioada 20 ianuarie – 26 februarie 2023, Expozitia temporara „24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Romane", dedicata implinirii a 164 de ani de la Unirea Munteniei cu Moldova din 24 ianuarie 1859, zi numita de ...

- Sub genericul „Armenopolis in prag de sarbatoare”, „micii meșteri mari”, coordonați de profesoara Daniela Katona, s-au bucurat de rezultatele unui an plin de activitați de invațare a meșteșugurilor tradiționale. Activitatea a avut loc pe 8 decembrie la Muzeul de Istorie din Gherla și au participat…

- Expozitia "Tezaurul de Svestari. Din aurul tracilor sud-dunareni", rod al colaborarii Institutului National de Arheologie cu Muzeul Academiei Bulgare de Stiinte din Sofia, se va deschide joi, incepand cu ora 17,00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Expoziția „Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste” a fost deschisa ieri și la Targoviște, al patrulea oraș care gazduiește obiecte de familie, fotografii, documente, ținute și trofee, donația facuta in septembrie 2021 Muzeului Național de Istorie a Romaniei de catre indragita artista. Eleganta,…

- Marți, 29 noiembrie 2022, de la ora 14.00, va avea loc la Muzeul de Istorie din Targoviște festivitatea de premiere și vernisajul celei de-a XVI-a editii a Bienalei Naționale de Arta „Gheorghe Petrașcu”, eveniment organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca”…

