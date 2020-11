Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat marți ca primele doze din vaccinul anti-Covid vor ajunge in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar din ianuarie ar urma sa inceapa vaccinarea personalului medical. „Avem o prima tranșa care ar trebui sa vina la sfarșitul lui decembrie și sa incepem in ianuarie.…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a declarat ca petrecerile private sunt principala cauza a infectarii cu COVID-19.”Degeaba stam acasa sa plangem ca nu avem loc in spitale, pentru ca nu vom avea niciodata, in condițiile in care avem 100 și ceva de cazuri pe zi. Suportam consecințele nerespectarii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide, luni, reintroducerea de restrictii pentru tarile care au un nivel de infectare superior cu noul coronavirus in ultimele 14 zile comparativ cu situatia din Romania, a anuntat premierul Ludovic Orban. Olanda, Luxemburg, Franța, Spania și Cehia sunt…

- De la inceperea pandemiei, 4.018 persoane din Romania si-au pierdut viata in urma infectarii cu COVID-19. In ultimele 24 de ore, au mai murit 51 de persoane infectate. In aceeasi perioada, au fost raportate 1.271 de noi imbolnaviri. Pana astazi, 9 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Datele Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, ECDC, arata ca, in ultimele doua saptamani, Romania a devenit „campioana“ la rata deceselor din pricina COVID-19 – 3,1 la 100.000 de locuitori. Care sunt explicatiile specialistilor referitoare la aceasta situatie.

- Romania a depașit de cateva zile China la numarul de persoane infectate cu noul coronavirus și este posibil ca in 20 de zile sa o egaleze numarul de decedați daca se pastreaza actuala tendința de 40-50 de persoane decedate din cauza COVID 19 pe zi. Practic, pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…