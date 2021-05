Expoziția „Puls 20”, Timișoara Kunsthalle Bega este gazda expoziției „Puls 20”. In cadrul acesteia, mai bine de 140 de lucrari vor fi prezentate publicului iubitor de arta și cultura, intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București. Scopul acestei expoziții este de a ilustra 50 de ani de creație artistica locala și fascinanta diversitate a personalitaților care au marcat istoria recenta a artelor din Romania. „Discursul curatorial din care s-a nascut PULS 20 a fost unul organic, expoziția dezvoltandu-se firesc, asemenea unei ființe vii, prin acțiuni și re-acțiuni, prin provocari… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kunsthalle Bega va prezenta incepand din data de 14 mai, in intervalul orar 18,00 – 21,00, expoziția PULS 20, care prezinta publicului 148 de lucrari intrate in cursul anului trecut in patrimoniul Muzeului Național de Arta Contemporana din București, inființat in urma cu doua decenii. Expoziția, curatoriata…

- Dupa un an in care pandemia i-a ținut departe de spațiile publice in care aveau ocazia sa prezinte activitatea UNICEF in Romania și sa atraga noi susținatori ai programelor derulate de organizație in beneficiul copiilor, Fundraiserii UNICEF au reluat activitatea de atragere de fonduri in București.…

- Daca timișorenii nu au ajuns sa-l viziteze pana acum, Muzeul Național de Arta Contemporana (MNAC) din București vine la Timișoara. Kunsthalle Bega și Muzeul Național de Arta Contemporana prezinta PULS 20, noi intrari in colecția MNAC, o expoziție curatoriata de Calin Dan, vineri, 14 mai, in intervalul…

- Kunsthalle Bega si Muzeul National de Arta Contemporana prezinta "PULS 20 - noi intrari in colectia MNAC", o expozitie curatoriata de Calin Dan, vineri, 14 mai, in intervalul orar 18.00 - 21.00, potrivit news.ro. "PULS 20" prezinta la Kunsthalle Bega 148 de lucrari din achizitiile care au…

- Daca timișorenii nu au ajuns sa-l viziteze pana acum, Muzeul Național de Arta Contemporana (MNAC) din București vine la Timișoara. Kunsthalle Bega și Muzeul Național de Arta Contemporana... The post Kunsthalle Bega și Muzeul Național de Arta Contemporana prezinta PULS 20 appeared first on Renasterea…

- Cea de-a 64 ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, pentru a 10-a oara in Romania, in București, Timișoara și Cluj-Napoca, in perioada mai - iulie 2021. Deschiderea expoziției din București are loc sambata, 8 mai, de la ora 10:00, la…

- Expozitia „Dupa doisprezece ani. Productia artistica din Romania in 180 de lucrari”, creata in urma achizitiei de arta contemporana din 2020, poate fi vizitata la etajul 2 al institutiei din Palatul Parlamentului, intr-un spatiu “reconvertit”, devenit “un depozit vizitabil”, informeaza News.ro.…

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a vizitat marti expozitia „Dupa doisprezece ani. Productia artistica din Romania in 180 de lucrari”, creata in urma achizitiei de arta contemporana din 2020. Din totalul celor inscrise, 167 de lucrari alese in campania Ministerului Culturii iar 13 au fost donate…