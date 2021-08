Stiri pe aceeasi tema

- Artiști din 25 de țari expun la Faber arta vizuala queer. Evenimentul este organizat de Identity. Education in parteneriat cu proiectul WE’RE HERE și Pride Tm. Expoziția curatoriata de Daniel Kozak este deschisa in perioada 9-14 august la Faber.community. Expoziția reunește lucrari de fotografie digitala…

- Primarul USR din Timișoara FINANȚEAZA un festival LGBTQ, dupa ce a TAIAT finanțarile mai multor festivaluri vechi Primarul USR din Timișoara FINANȚEAZA un festival LGBTQ, dupa ce a TAIAT finanțarile mai multor festivaluri vechi Dominic Fritz muta neașteptat. Acesta a decis sa finanțeze un festival LGBTQ…

- La fel ca in fiecare an, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizeaza centre de admitere in opt județe, din intreaga regiune, pentru a veni in sprijinul candidaților la studii universitare. Pentru a veni in sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și…

- Cea de-a VIII-a editie a Festivalului ''Ceau, Cinema!'' aduce, in perioada 15 - 18 iulie, la Gradina de Vara ''Capitol'' si Faber din municipiul Timisoara, 15 proiectii de film, intalniri cu mai multi cineasti romani invitati, precum si ateliere pentru copii si adolescenti.…

- Primaria inchide circulația pe strada Budai Deleanu pentru a putea fi executate lucrari de asfaltare. Traficul va fi restricționat pe tronsonul cuprins intre str. Transilvania și sensul giratoriu de la bd. Iuliu Maniu. Masura se va institui incepand de joi seara de la ora 21,00 și pana vineri dimineața…

- Te-ai hotarat sa iți deschizi propria afacere, insa nu știi exact ce trebuie sa faci? De cele mai multe ori, noile inceputuri sunt presarate cu obstacole sau situații dificile. Totuși, imposibilul poate deveni realitate daca iți dorești cu adevarat. Antreprenoriatul este un domeniu care iți ofera…

- Castelul Huniade din Timisoara, singura constructie medievala din municipiu, s-ar putea deschide partial in anul 2023, daca va fi finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa un santier de 15 ani, inca nefinalizat, care a durat mai mult decat constructia initiala a obiectivului.…