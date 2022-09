Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a inaugurat vineri, 23 septembrie 2022, la sediul Institutului Cultural Roman din New York, expozitia fotografica dedicata aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Expozitia, care consta…

- Cei doi copreședinți ai Grupului de prietenie cu Romania din Congresul Statelor Unite ale Americii, membrii Camerei Reprezentanților Mike Turner și Debbie Dingell, care reprezinta cele doua mari partide americane, Republican și Democrat, au introdus o rezoluție pentru a onora oficial borna de 25 de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj prin care saluta aniversarea astazi, 11 iulie 2022, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii.Va prezentam in continuare textul mesajului:Parteneriatul Strategic cu SUA a avut un rol determinant…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj la implinirea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Potrivit acestuia, „Romania a demonstrat voința și capacitatea de a contribui semnificativ la obiectivele comune de pe agenda bilaterala…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis luni un mesaj la implinirea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Acesta spune ca „evoluțiile importante inregistrate recent in cadrul oferit de acest Parteneriat cuprind și aprofundarea cooperarii in domeniul…

- La implinirea a 25 de ani de la lansarea, in 11 iulie 1997, a Parteneriatului Strategic dintre Romania și Statele Unite, Ambasada Romaniei in SUA și Institutul Cultural Roman din New York, impreuna cu Consiliul Județean Maramureș și cu sprijinul financiar al Bancii Transilvania, organizeaza la Washington…

- Consiliul Județean Maramureș a raspuns invitației Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii și Institutului Cultural Roman de la New York și se va alatura evenimentului Romanian Weekend at the Wharf, care va avea loc in perioada 9-10 iulie, la Washington, DC. Manifestarile vor avea loc in contextul…