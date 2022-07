Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 5 iulie2022, ora 11, la Sala Unirii vor fi prezentate in cadrul exponatului lunii iulie medaliile Incoronarii Regilor Romaniei Mari. Evenimentul prin care regele Ferdinand și regina Maria au fost incoronați la Alba Iulia (15 octombrie 1922) și sarbatoriți apoi timp de doua zile (16-17 octombrie…

- Expozitia „ROMLAG 1945 - 1965”, organizata de Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi (MNHCV) in parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului in Romania (MOCR), va fi deschisa la sediul MNHCV in perioada 6 iulie - 28 august 2022. Vernisajul expozitiei va avea loc miercuri, la ora 17.00. La acest…

- In perioada 30 iunie – 21 august 2022, Muzeul de Istorie a Moldovei din Iași și Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in salile de expoziții temporare de la parterul Palatului Culturii din Iași, Expoziția Omagiala „Dimitrie Loghin”. Vernisajul actualei expoziții omagiale are loc joi, 30…

- Pe 5 iunie, de Ziua Mediului, la initiativa Consiliului Judetean Iasi, iubitorii de cultura vor putea gratuit trei muzee din Iasi Muzeul „Vasile Pogor", Casa Dosoftei si Casa Muzeelor pe baza unui bilet verde. Acesta va putea fi obtinut de fiecare dintre ieseni daca vor aduce in schimb 5 deseuri reciclabile…

- Muzeul Național al Literaturii Romane Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” anunța apelul de inscrieri in cadrul proiectului Burse și rezidențe de cercetare științifica „Junimea” privind istoria și viața culturala ieșeana, ediția a VI-a. Programul incurajeaza cercetarea științifica pe un…

- Asociatia agentilor economici care isi desfasoara activitatea in Satul de Vacanta trag un semnal de alarma in legatura cu functionarea lor pe viitor. Reprezentantii Asociatiei au declarat in cadrul unei conferinte de presa ca pensiunile, restaurantele si hotelurile din Satul de Vacanta ar putea ramane…

- Muzeul Național de Arta Timișoara expune, in cadrul proiectului „MNArT Open View”, lucrarea „Clopot” de Mihai Sarbulescu. Proiectul permite accesarea colecțiilor de arta private, transpunandu-le in spațiul public, prin intermediul micro-galeriei de pe strada Mercy. Lucrarea expusa este incarcata cu…