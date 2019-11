Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul Calarași gazduiește o expoziție temporara de grafica și portrete. Din 26 octombrie aici poate fi vizitata expoziția ”Viața unui artist in perpetuare – Dumitru Scvorțov -Russu”. [caption id="attachment_47924" align="aligncenter" width="676"] simbol[/caption]…

- Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta face un pas inapoi in ce priveste salvarea si punerea sa in valoare. Pentru a doua oara deja, licitatia ce priveste atribuirea contractului pentru reabilitarea institutiei a fost anulata. Potrivit Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice, procedura a fost…

- Muzeul Bucovinei va gazdui in perioada 13 noiembrie 2019 – 10 februarie 2020, creațiile artistice de excepție ale Reginei Maria, cea care a fost pana in ultima clipa a vieții o artista, piese de mare valoare din patrimoniul Muzeului Național Peleș, reunite in expoziția Maria a Romaniei. Regina și artista.…

- Muzeul Județean Olt va gazdui timp de jumatate de an o expoziție pentru vizitatorii de toate varstele, intitulata: „Școala de altadata”. Dupa adevaratele opere artistice realizate de soldați in tranșee, din ceea ce aveau la indemana, și o alta expoziție care prezenta o adevarata istorie a bomboanelor…

- Intre 10 octombrie și 17 noiembrie, la Muzeul de Istorie din Suceava va putea fi vizionata expoziția de pictura, grafica și desen „Arta memoriei”. Expoziția reunește lucrari semnate de artistul plastic radauțean Traian Postolache, care s-a stins din viața in 2016, la virsta de 63 de ani. Evenimentul…

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj organizeaza incepand de luni, 30 septembrie, expozitia „Monede si bancnote din colectia Muzeului din Lugoj”. ”Expozitia temporara propusa publicului vizitator prezinta o categorie speciala de exponate, respectiv monede si bancnote, care acopera o…

- Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov invita brașovenii la o expoziție inedita. Proiectul cultural „Istorii 1877 Stories”. Expoziție multimedia interactiva, inspirata de rețelele de socializare este realizat de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov și impreuna cu partenerii…