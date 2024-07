Stiri pe aceeasi tema

- In plin cod roșu de canicula, meteorologii anunța ploi! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o avertizare cod galben de furtuni puternice pentru mai multe zone din țara.

- Mihai Ungur (46 de ani) este un pasionat montaniard și alergator montan. Pe langa aceasta pasiune, Mihai a studiat psihologia și are studii postliceale medicale. Dar sportul a ramas mereu cea mai mare pasiune a sa. „De mic am fost de-al drumului. Pe coclauri, cum se zice. De cand ma știu am cochetat…

- ScienceOngoing organizeaza, in perioada iulie-noiembrie 2024, proiectul „Scriitura din natura", care va consta intr-o serie de ateliere de biologie, scriere literara, ilustrație, jurnal de natura, expoziții și intr-un concurs cu premii, fiind destinat elevilor mureșeni de gimnaziu și de liceu. Expoziția…

- Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, in parteneriat cu Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand”, invita publicul sa viziteze expoziția „Muzeul Militar Național. 100 de ani. 100 de obiecte”, itinerata la Iași in perioada 14 iunie – 29 septembrie 2024. Proiectul expozițional,…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat o expoziție de arte plastice intitulata „Culorile copilariei”. Lucrarile expuse au fost realizate de elevii din cadrul Cercului de pictura/pictura pe sticla, coordonat de prof. Lavinia Balazsi, și ai Cercului…

- In seara de miercuri, 22 mai, Majestatea Sa și Alteța Sa Regala au avut bucuria unei frumoase și emoționante intalniri cu comunitatea de romani din Marele Ducat al Luxemburgului, la Centrul Cultural Scheiss, potrivit romaniaregala.ro. In sala mare a fost vernisata expoziția dedicata aportului Familiei…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza expoziția „William Shakespeare (23 aprilie 1564 – 23 aprilie 1616)”. Expoziția este organizata cu prilejul Festivalului Shakespeare, ce se desfașoara in orașul nostru in perioada 16 – 22 mai 2024. Dintre titlurile expuse menționam: Henry V,…

- Alexandra Huțu: „Pentru cinstirea veteranilor de razboi, continuam și in acest an Concursul de eseuri EROUL DE LANGA MINE” Deputatul Alexandra Huțu, dupa participarea la ceremonia oficiala dedicata Zilei Veteranilor de Razboi, a reamintit ca și in acest an are loc Concursul de eseuri „Eroul de langa…