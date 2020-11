Expozitia foto-documentara cu titlul Ziua Dobrogei - 14 noiembrie 1878 la Muzeul National al Marinei Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 12 capodopere semnate de Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza vor fi scoase la vanzare online, pe 22 octombrie, de catre o cunoscuta casa de licitații, scrie descopera.ro. Pe langa ”Ursareasa”, Tonitza va fi prezent la licitație cu alte șase capodopere. Printre acestea, și cel mai izbutit…

- Ca sa ne eliberam din catusele influentelor maligne din partea Chinei si a Rusiei - zice Zuckermann "Vom incepe derularea unui nou proiect pentru Romania, impreuna cu Polonia, pentru construirea unei autostrazi si cai ferate, care sa lege Constanta, de la Marea Neagra, cu Gdansk, de la Marea Baltica.…

- Video-expozitia online "Panait Istrati - idei despre literatura si arta" poate fi vizionata pe site-ul Muzeului National al Literaturii Romane. Conceputa bilingv (romana - franceza) de MNLR si Muzeul Brailei "Carol I" - Casa memoriala "Panait Istrati", video-expozitia urmeaza cronologic…

- La sfarsitul anului 1879, Ordinul prefectului Remus Opreanu stabileste ferm: "Strada despre mare care pleaca de la far, trece pe dinaintea caselor D lor vice consul al Norvegiei si vice consul al Italiei si se termina la bateria rusa" ramasa aici din timpul Razboiului pentru Independenta se va numi…

- Instructor de surf, pionier al acestui sport in Romania dupa ce s-a specializat pe valurile din California (in perioada cand a ales sa locuiasca cu iubita sa celebra peste Ocean), Bogdan a caștigat primul loc la mare diferența de urmnatorul clasat, ceea ce confirma valoarea sa. In timp ce Alexandra…

- Vestea ca Turcia a gasit gaze in Marea Neagra poate fi o știre de interes strategic pentru Romania. Zona in care turcii au gasit punga de gaze este chiar in apropierea celei identificate deja de Romania ca ar avea potențial de exploatare.

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis sambata, cu ocazia Zilei Marinei Romane si a Fortelor Navale Romane, ca ii asigura pe marinari „de sprijin din partea Guvernului si de acum inainte, pentru a continua restructurarea pe baze moderne a marinei romane, atat cea civila, cat si cea militara,…

