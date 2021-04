COVID-19: Noua tulpina de virus din India a ajuns in Marea Britanie

Noua tulpina de virus originara din India a fost identificata in Marea Britanie. Institutul Public de Sanatate a comunicat ca 77 de cazuri ale acestei noi variante, numita B1617, au fost depistate ndash; 73 in Anglia si patru in Scotia.Stefan Dascalu, cercetator roman… [citeste mai departe]