- Centrul Experimentarium TM a gazduit, joi, un eveniment organizat de Facultatea de Arhitectura și Urbanism a Universitații Politehnica Timișoara. Expoziția cu tema „Experiment the Light”, ce reunește lucrari ale studenților anului 3 de la specializarea Mobilier și Amenajari Interioare, se potrivește…

- Bibilioteca UPT a fost ieri gazda vernisajului tradiționalei expoziții de proiecte a studenților anului VI ai Facultații de Arhitectura și Urbanism realizate in cadrul materiei Amenajari interioare 2 – „SIT WITH ME”. In acest an, cu ocazia editiei a VI-a, studenții coordonați de profesorii Cristina…

- A devenit deja o tradiție ca anual studenții de la Facultatea de Arhitectura de la Universitatea Politehnica Timișoara sa prezinte, in cadrul unei expoziții, viziunea lor asupra designului scaunelor viitorului. Anul acesta a venit cu o noua provocare, anume reprezentarea unui brand de renume. Biblioteca…

- Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara a gazduit luni, 16 ianuarie 2023, vernisajul tradiționalei expoziții de proiecte a studenților anului 6 ai Facultații de Arhitectura și Urbanism din cadrul UPT, realizate in cadrul materiei Amenajari interioare 2 – „SIT WITH ME” – ajunsa acum la cea de-a…

- Activiștii de mediu de la Someșul Nostru au dezbatut, alaturi de studenții de la Facultatea de Arhitectura și Urbanism, despre situația cursurilor de apa din Cluj-Napoca și din județ și au venit cu propuneri pentru o mai buna relație a cetațenilor cu apa.

- Procurorii NA au clarificat motivul pentru care au ridicat documee de a sediul Primariei Iasi. Asa cum v-a anuntat ZDI, anchetatorii verifica mol in care s-au eliberat documente icazul ridicarii a doua blocuri in Moara de Vant de catre firma Vixen SRL (VEZI AICI): COMUNICAT DNA In urma unor plangeri…

- In cursul zilelor de 1 și 2 noiembrie, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat o noua ediție a concursului „25 de ore la USV" ([email protected]). Acest concurs este deschis tuturor studenților ...