Expoziţia Dracula sau viaţa fără moarte a mitului De ce o expoziție despre Dracula la biblioteca? Personaj imaginar, dar inspirat din realitate, Dracula s-a dovedit fascinant și longeviv in același timp. A captivat fantezia multor generații și s-a dezvoltat in timp deopotriva, personajul literar evadand din literatura și ajungand sub forma unui concept in politica, devenind prototipul unei intregi literaturi a vampirilor și un brand turistic totodata. Așadar, Dracula a influențat și stimulat literatura, politologia, arta, filmul, chiar și turismul. Sunt argumente suficiente pentru a concepe o expoziție pe tema acestui adevarat mit. De ce la biblioteca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

