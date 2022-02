Expoziţia de tarantule de la Timişoara are un succes „monstru”. De ce vin mii de vizitatori Doi tineri din Oradea si-au transformat frica de paienjeni in afacere! Detin peste 250 de exemplare de tarantula și organizeaza expozitii prin tara, pentru ca oamenii sa afle mai multe despre acesti uriasi din lumea paianjenilor. Ultima, la Timisoara, a adunat mii de persoane in fiecare zi. 37 de exemplare de tarantule, din tot atatea specii, au putut fi vazute de la cativa centimetri distanta, la expozitia gazduita intr-un centru comercial din Timisoara. Copii, adolescenti si adulti, impinsi de curiozitate, au vrut sa vada cum arata cei mai mari si mai pufosi paianjeni din lume. Colectia de tarantule… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

