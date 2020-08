Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a prezentat la cea de-a 14-a ediție lucrarile artistei Alina Bohoru in 13 spații din centrul Bucureștiului, expoziția One Night Gallery duce conceptul de new media art pentru prima data dincolo de capitala, la Timișoara. Expoziția va avea loc pe 15 august și se va desfașura in viitorul spațiu…

- Patru cadre medicale de la Maternitatea Odobescu din Timisoara au fost infectate cu noul coronavirus. Din primele informatii este vorba de o transmitere comunitara, transmite corespondentul MEDIAFAX.Activitatea de chirurgie de pe sectia de Ginecologie a Maternitatii Odobescu din Timisoara…

- Ultima editie One Night Gallery a prezentat lucrarile artistei Alina Bohoru in 13 spatii din centrul Bucurestiului, luand forma unei expozitii stradale. Continutul va fi expus si la Timisoara in luna august, in...

- „Am remarcat un comportament diferit de consum, atat ca vizita in mall, cat si la nivel de achizitie, orasele regionale mari fiind peste media din Bucuresti, cu mai mult de 80% din trafic recastigat. Sunt trei factori care ajuta acest lucru. Logistica afiliata unei cumparaturi online este mai putin…

- Calea Victoriei a devenit in acest sfarșit de saptamana cea mai mare galerie in aer liber. "Realitate augmentata" este tema celei de a 14-a ediții a "One Night Gallery". Cu ajutorul telefonului mobil, iubitorii de arta au devenit parte activa a expozitiei.

- "Noi aveam pe modul de transport aerian posibilitatea de a realiza acele chartere pentru muncitorii sezonieri. Apoi avem acele trenuri, sase realizate pana in acest moment. Prin HG de astazi, dam posibilitatea operatorilor de transport international de persoane din Romania catre toate statele de…

- Marcel Vela anunța ca din 15 mai, de fapt, nu poți ieși din localitate decat daca stai intr-o zona metropolitana. Ministrul de Interne anunțase cu o zi inainte ca se va circula liber intre localitați, dupa terminarea starii de urgența. Pe 14 mai expira starea de urgența in Romania. Mai multe restricții…