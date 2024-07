Stiri pe aceeasi tema

- Zalaul va gazdui un eveniment cultural deosebit la Galeria „Moara cu Imagini”, in data de 5 iulie, la ora 19. Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, in colaborare cu Asociația „ProTeatru”, va invita la vernisajul „Aici este intotdeauna in alta parte”. Expoziția, ce iși propune sa marcheze debutul…

- Vineri, 5 iulie, incepand cu ora 17:00, va avea loc vernisajul expoziției „Cutis anserina" aparținand artistului Ciprian Chirileanu la Camera K"arte, situata pe strada George Enescu, numarul 2 din Municipiul Targu Mureș. Curatorul expoziției va fi Maria Orosan Telea, iar inf. Ioan Rusan va interveni…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat o expoziție de arte plastice intitulata „Culorile copilariei”. Lucrarile expuse au fost realizate de elevii din cadrul Cercului de pictura/pictura pe sticla, coordonat de prof. Lavinia Balazsi, și ai Cercului…

- Miliardara Gina Rinehart, cea mai bogata femeie din Australia, a cerut Galeriei Naționale a Australiei (NGA) sa-i retraga portretul din pictura realizata de artistul Vincent Namatjira, care include portretele a 21 de personalitati, transmite CNN.Gina Rinehart a cerut Galeriei Naționale a Australiei…

- Iubitorii artelor sunt invitati la deschiderea expoziției și vernisajul artistului plastic Mimi Cardos. Evenimentul va ave loc la Galeria de Arta UAP Baia Mare, marți, 14 mai, incepand cu ora 17.00. Curatorul evenimentului – Greti Adriene Papiu. Expoziția va putea fi admirata pana in 28 mai. Source

- Incep inscrierile pentru formarea grupei de teatru formata in cadrul proiectului Dialog pentru copii si tineri, pe care il deruleaza membri ASSOC. Este un program dezvoltat de Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile – FDSC in parteneriat cu Romanian-American Foundation – RAF pe care echipa ASSOC…

- Expoziția foto „Roluri in viața" prezinta lucrarile caștigatoare ale concursului foto cu același titlu: Roluri in viața. Aceste fotografii captivante ofera privitorilor cele mai surprinzatoare și autentice abordari ale subiectului, aducand in prim plan reinterpretari inedite ale rolurilor personale.…

- Astazi de la ora 18 la Galeria de Arta Turda are loc un nou vernisaj. Intitulat „Renaștere” expoziția va cuprinde și oua ceramice cu motive tradiționale. Vizitatorii vor avea ocazia sa admire lucrari de pictura in acrilic și ulei, ale unor talentați artiști plastici, fotografi și de ceramica din Turda.…