- Un proiect de identificare a drumurilor romane este derulat, in premiera in Romania, de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) Cluj-Napoca. Finanțarea este asigurata din fonduri europene și are o valoare de 2 milioane de euro.

- Expozitia de grafica si pictura „Cum am ajuns aici?” a arhitectului si artistului plastic Vladimir Paun-Vrapciu va putea fi vizitata intre 15 iulie si 2 august la Muzeul National al Taranului Roman.Expozitia gazduita de sala „Irina Nicolau” este inspirata si este arhitectural construita in…

- Muzeul Național al Bucovinei va invita sa vizitați, in perioada 6 iulie - 6 august 2020, expoziția temporara intitulata „Platoșe invincibile", care va fi gazduita de Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava. Acest eveniment muzeal a fost organizat in colaborare cu biolog dr. ...

- Intre 6 iulie și 6 august, Muzeul de Științele Naturii din Suceava va gazdui expoziția temporara „Platoșe invincibile”. Muzeul Național al Bucovinei a comunicat ca expoziția cuprinde cite 20 de specii de melci și scoici, care traiesc in zona limitrofa a litoralului Marii Negre, precum și citeva specii…

- Fostul europarlamentar PSD Victor Boștinaru a transmis, joi, o scrisoare deschisa adresata președintelui interimar PSD Marcel Ciolacu și secretarului general interimar Paul Stanescu. Social-democratul spune ca acțiunile partidului, de la preluarea conducerii de tandemul Ciolacu - Stanescu, pare un…

- Muzeul Satului Bucovinean invita publicul sucevean și nu numai, incepand cu 24 iunie, la o expoziție de exceptie, intitulata „Și papusile poarta ie!". Expoziția este organizata de Muzeul National al Bucovinei si Asociatia „Muzeul Jucariilor" din Bucuresti. Casa Ostra din ...

- Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie si Etnografie Lugoj, care consta in artefacte deosebite care dateaza din perioada de dupa cucerirea romana a Daciei, in anul 106 d.Chr, va fi prezentat publicului intr-o expoziție unica in istoria muzeului lugojean. Expozitia temporara intitulata…

- Dupa mai bine de doua luni de la suspendarea activitații cu publicul, mai exact dupa 78 de zile cu ușile și porțile inchise, Muzeul Național al Bucovinei anunța deschiderea pentru vizitare, incepand cu 26 mai 2020, a cinci dintre obiectivele sale: Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie ...