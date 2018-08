Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 18-19 august, in incinta unui centru comercial din Capitala, s-a desfașurat cea de-a doua ediție a expoziției "Art&Music Rush", organizata de catre Consiliul Național al Tineretului din Moldova.

- E 85 este singurul drum de acces dinspre Capitala catre Moldova. Problema traficului ingrozitor ar puta fi rezolvata prin realizarea autostrazii sau drumului expres care fac parte din coridorul 9 paneuropean. Lucian Șova, ministrul Transporturilor,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Controalele facute de RAR arata ca una din 10 mașini elimina noxe peste limita legala. Autoritațile vor ca, pana la finalul anului, sa-i taxeze din nou pe poluatori. Astfel de mașini, care lasa in urma nori de fum negru, pot fi vazute pe toate strazile din Capitala. In intersecția din Tineretului, de…

- F. T. In cursul saptamanii trecute, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi a Poliției Romane, polițiștii din cadrul structurilor teritoriale județene au acționat pentru siguranța transporturilor feroviare, verificand peste 100 de rute și patruland in 386 de stații de cale ferata, precum și…

- CHIȘINAU, 18 iul — Sputnik. Operațiune speciala, desfașurata cu sprijinul Brigazii cu Destinație Speciala „Fulger". Trei barbați din Chișinau, cu vârsta cuprinsa între 33 și 38 de ani, membri activi ai organizației criminale „Kitaet", au fost reținuți de PCCOCS…

- Chisinaul a imbracat aseara straie nationale. 35 de ansambluri folclorice din Romania, Ucraina si Moldova au participat la Festivalul Neamului "Stefan cel Mare si Sfant", care se desfasoara de trei zile in Capitala.

- A mai ramas puțin timp pana sambata dupa-amiaza, la ora 18.00, atunci cand stadionul Tineretului din Falticeni va gazdui manșa tur a barajului pentru promovarea in Liga a III-a dintre echipa locala Șomuz, campioana județului Suceava, și Flacara Muntenii de Jos, reprezentanta județului Vaslui. Chiar…

- Mario Draghia, fost fotbalist la Dunarea Giurgiu, a fost gasit mort, marti seara, in apartamentul sau din cartierul Tineretului, anunța giurgiuveanul.ro. Colegii lui Mario Draghia (35 de ani), din Liga Prieteniei, au fost cei care au alertat pompierii, pentru a interveni in deblocarea ușii apartamentului…