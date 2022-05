Exporturile Rusiei către China cresc exponențial Exporturile chinezești catre Rusia au scazut in aprilie pentru a doua luna consecutiv, pe fondul sancțiunilor economice impuse Moscovei, in timp ce livrarile rusești catre China au crescut, o adevarata mana pentru firmele rusești care se confrunta cu izolarea economica internaționala, potrivit agenției Reuters, citata de The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

