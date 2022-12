Exporturile rusești de petrol s-au prăbușit cu peste 50% după declanșarea embargoului UE Exporturile rusesti de petrol s-au prabusit cu peste 50- dupa declansarea embargoului UE, arata datele colectate de agentia Bloomberg. Pe de alta parte, Kommersant scrie de o scadere de 11-, intre 1 si 20 decembrie, citand surse rusesti. De cand Uniunea Europeana si-a impus sanctiunile pentru titeiul transportat pe mare, exporturile de petrol rusesti au scazut cu mai mult de jumatate. In saptamana care s-a incheiat pe 16 decembrie, care a marcat prima saptamana completa de la intrarea in vigoare a interdictiei, volumele totale care ies din Rusia au scazut cu 1,86 milioane de barili pe zi, sau… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

