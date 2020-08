Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de cereale au crescut cu 30% in primele cinci luni din 2020, la peste 1,1 mld. euro Romania a exportat, in primele cinci luni din 2020, cereale in suma de 1,138 miliarde de euro, cu 30,1% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul…

- Stocul de retail modern din Romania, format din centre comerciale, parcuri de retail si galerii comerciale cu o suprafata inchiriabila de minimum 5.000 de metri patrati, va depasi 4 milioane de metri patrati, pana la finalul acestui an, arata datele rapoartelor Bucharest Retail Market si Retail Regional…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, cereale in suma de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cifrele vin in contextul in care Romania a fost lovita de o seceta…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, cereale in suma de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale s-au cifrat la…

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2020, cereale in suma de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastrul din invațamantul…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 7,340 miliarde de euro, in crestere 742,3 milioane de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza Agerpres.Citește și: Autoritațile…

- Romania a exportat, in primul trimestru din 2020, cereale in valoare de 822,4 milioane de euro. Este cu 42,5% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, anunța Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de cereale si preparate pe baza de cereale s-au cifrat la…

- Romania a exportat, in primul trimestru din 2020, cereale in suma de 822,4 milioane de euro, cu 42,5% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, anunța AGERPRES.Pe de alta parte, importurile de cereale si preparate…