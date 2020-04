Exporturile românești au scăzut în luna martie din cauza restricțiilor legate de coronavirus (cercetare INS) ​​Reducerea capacitaților de producție, problemele legate de transport, lipsa materiilor prime din import si anularile contractelor comerciale sunt principalele motive invocate de exportatorii și importatorii români pentru contracția comerțului exterior din luna martie 2020, arata o cercetare ad-hoc efectuata de Institutul Național de Statistica publicata joi dimineața.



Ce mai arata datele INS:

Peste 50% din exportatorii respondenți, care detineau 62% din exporturile României în luna corespondenta din anul precedent (martie 2019), estimeaza contractii ale exportului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

