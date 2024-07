Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile medii zilnice de gaze naturale catre Europa ale gigantului energetic rus Gazprom au crescut cu aproape 23% in iunie fața de aceeași luna din 2023, intr-o revenire de la cele mai mici valori din epoca post-sovietica, inregistrare anul trecut, deși au scazut cu 8,6% fața de luna mai, arata calculele…

- Livrarile de gaze rusești catre Europa in luna mai au depașit exporturile de gaze din SUA pentru prima data in ultimii aproape doi ani, informeaza publicatia Financial Times citand date ale companiei de consultanța ICIS.

- Cantitatile de gaze naturale livrate de grupul energetic rus Gazprom catre Europa in luna mai au crescut cu 7,3% fata de luna aprilie si cu 39% fata de luna mai a anului trecut, conform calculelor Reuters. Aceste calcule, care au la baza datele furnizate de reteaua europeana a operatorilor de sisteme…

- Fostul premier Adrian Nastase a comentat la Antena 3 CNN pe marginea ataculului comis impotriva premierului slovac Robert Fico. amintind „ce s-a intamplat la Jean Monnet, atunci cand un fost militar a aruncat cu o grenada in curtea școlii unde era și baiatul” sau. „Imi este foarte clar ca in aceasta…

- Gazprom, cea mai mare companie producatoare de gaze naturale din lume, nu a precizat daca Miller va participa la discutiile din China, unde Kremlinul a spus ca Putin va discuta despre Ucraina si extinderea atat a legaturilor energetice, cat si comerciale. In Iran, Miller s-a intalnit cu prim-vicepresedintele…

- Gigantul rus Gazprom a raportat joi pierderi nete de 629 miliarde de ruble (6,9 miliarde de dolari) in 2023, comparativ cu un profit net de 1.226 miliarde de ruble (15,2 miliarde de dolari) in 2022, in conditiile in care vanzarile sale de gaze spre Europa s-au redus la jumatate, transmite Reuters. De…

- Tara incearca sa construiasca ”un nou portofoliu de aprovizionare”, care sa o faca mai putin dependenta de un singur partener, a declarat ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar, pentru FT, intr-un interviu. Turciasi- ar asigura pana la 2,5 milioane de tone de GNL pe an printr-un acord pe termen…

- "Aceasta noua actiune interzice importul de aluminiu, cupru si nichel de origine ruseasca in Statele Unite si limiteaza utilizarea aluminiului, cuprului si nichelului de origine ruseasca pe pietele mondiale ale metalelor si in tranzactionarea over-the-counter a produselor derivate", a indicat Departamentul…