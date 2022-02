Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord s-a laudat marti ca este una dintre putinele tari ale lumii dotate cu arme nucleare si cu rachete avansate si singura care se împotriveste Statelor Unite, „cutremurând lumea” prin testele cu rachete efectuate.Luna ianuarie a fost una record în privinta…

- Iranul a anunțat luni ca Statele Unite trebuie sa ia o „decizie politica” în privința ridicarii tuturor sancțiunilor pe care le-a impus asupra Republicii Islamice pentru ca Teheranul sa revina în acordul nuclear semnat în 2015, subliniind ca acesta este un punct care nu…

- Un ziar oficial chinez a acuzat Washingtonul ca plateste sportivi pentru a-i "incita" sa provoace "tulburari" in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie), acuzatie dezmintita de ambasada americana din capitala Chinei. Articolul din publicatia de limba engleza China Daily se…

- Criza din Ucraina constituie o provocare asupra angajamentului presedintelui SUA, Joseph Biden, de a contracara lideri autocrati precum omologul sau rus, Vladimir Putin, in contextul in care Administratia de la Washington va purta negoceri cu Kremlinul, comenteaza cotidianul Financial Times, relateaza…

- SUA arunca vina pe China pentru faptul ca ar fi vrut distrugerea economiei Australiei. China a incercat „sa distruga” Australia din punct de vedere economic, afirma un oficial din cadrul Administratiei SUA, oferind argumente in favoarea intensificarii parteneriatelor Washingtonului cu natiuni din zona…

- Cu toate acestea, Japonia ar putea avea probleme sa justifice o astfel de masura deoarece, in conformitate cu propriile legi, tara poate folosi din rezerve doar in cazul constrangerilor de aprovizionare sau dezastrelor naturale, dar nu pentru a scadea preturile. Administratia americana a presedintelui…

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au subliniat responsabilitatea reciproca pe care o au in fața lumii pentru a evita conflictele, in cadrul unei discuții in regim online pe care liderii celor mai mari doua economii ale lumii au avut-o luni timp de mai multe ore, relateaza…

- Președintele american Joe Biden și omologul sau chinez Xi Jinping au discutat despre practicile Chinei în Tibet, Hong Kong și Xinjiang, dar și alte subiecte disputate, a anunțat Casa Alba într-un comunicat, dupa ce președintele american și omologul sau chinez au avut o discuție virtuala…