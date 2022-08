Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile vor continua sa creasca in Rep. Moldova, in urmatoarea perioada, dar ritmul s-ar putea tempera spre sfirșitul anului, spun experții pentru Radio Chișinau. Puterea de cumparare a cetațenilor va scadea, mai ales in contextul creșterii prețurilor la resursele energetice. Aceasta va lovi in cei…

- Pentru prima data, Republica Moldova exporta mai mult in Romania decat importa. Statisticile pentru cinci luni ale anului curent arata ca volumul marfurilor livrate peste Prut l-a depașit pe cel al produselor importate cu 35 de milioane de dolari, scrie Anticoruptie.md Romania și-a consolidat in acest…

- Consiliul UE a adoptat luni un regulament de liberalizare temporara a comertului in privinta celor sapte produse agricole din Republica Moldova care nu sunt deja complet liberalizate: rosiile, usturoiul, strugurii de masa, merele, ciresele, prunele si sucul de struguri.

- In luna mai anul curent, exporturile moldovenesti a constituit 416 milioane de dolari, ceea ce este un record absolut pentru Republica Moldova. In valoare anuala, exporturile au ajuns la 3,9 miliarde de dolari, cu 50% sau cu 1,3 miliarde de dolari mai mult decat in perioada similara a anului trecut,…

- Exporturile din Republica Moldova in Emiratele Arabe Unite au crescut de peste 5 ori in primul trimestru al anului 2022 in comparație cu aceeași perioada a anului 2021. Datele au fost prezentate de ambasadorul Victor Haruța.

