Guvernul britanic nu a confirmat datele si a aratat ca perturbarea traficului la granita a fost minim de cand Marea Britanie a iesit definitiv din Uniunea Europeana. De la inceputul acestui an, companiile si firmele de transport au fost nevoite sa se adapteze la noile reglementari comerciale, inclusiv la noi sisteme pentru companii si oficiali in Irlanda de Nord. Unele companii au avut probleme cu noile declaratii vamale si certificate de sanatate, in conditiile in care si pandemia de coronavirus afecteaza firmele. Membrii internationali ai Asociatiei Transportatorilor Rutieri (Road Haulage Association…