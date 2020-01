Exporturile de vin ale Republicii Moldova au atins maximul ultimilor cinci ani Exporturile de vin ale Republicii Moldova, atat ca volum cat si ca valoare, au atins in 2019 cel mai ridicat nivel de dupa 2014, potrivit cifrelor publicate luni de Oficiul National al Viei si Vinului (ONVV) din Republica Moldova, informeaza MOLDPRES.



Astfel, in 2019, Republica Moldova a exportat 156,6 milioane litri de vin, in crestere cu 9% (sau cu 12,607 milioane litri) fata de 2018. Din volumul total, vinurile linistite detin o cota de 94%, cognac-uri (divinuri) si distilate 3%, vinurile fortificate 2%, iar spumantele 1%.



Ca valoare, exporturile de vin ale Republicii Moldova…

Sursa articol si foto: business24.ro

