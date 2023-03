Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a avut anul trecut venituri record din petrol si gaze, in principal ca urmare a razboiului din Ucraina, care a propulsat preturile la gaze naturale la valori record in Europa, arata datele oficiale publicate luni.

- Viktor Orban adopta poziții tot mai pro-ruse in legatura cu razboiul din Ucraina. La un an de la invazia rusa in țara vecina, premierul ungar critica ceea ce el numește „razboiul indirect” al Europei impotriva Rusiei.

- Pretul gazului pe piata europeana a scazut vineri la sub 50 de euro pe megawatt-ora, de aproape sapte ori mai mic decat maximul istoric inregistrat in primele zile ale invaziei rusesti in Ucraina, relateaza AFP. Este, de asemenea, cel mai mic pret care se inregistreaza in ultimul an si jumatate. Datorita…

- Bazandu-se pe mai multe date, singurele care sunt publice, președintele Eurasia Group, Ian Bremmer, a realizat o analiza asupra scenariilor legate de avarierea conductei Nord Stream. Controversatele gazoducte Nord Stream, care leaga Rusia de Germania și alte state europene, au dat titlurile presei internaționale…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a criticat incercarile statelor occidentale de a justifica livrarile de arme catre Kiev ca un presupus efort de a preveni un razboi mondial, informeaza agenția rusa de presa TASS . „In primul rand, apararea Ucrainei, de care nimeni…

- Planurile lui Vladimir Putin a forța o schimbare a atitudinii europenilor fața de Ucraina prin folosirea șantajului energetic pare a fi un eșec, se arata intr-o analiza Bloomberg . Vremea blanda, o gama mai larga de furnizori și eforturile de reducere a cererii au avut mai mult succes, rezervele de…

- Petrolul era pe cale sa inregistreze a doua creștere anuala consecutiva, intr-un an volatil, marcat de rezervele reduse din cauza razboiului din Ucraina și de cererea slaba din partea principalului importator mondial de țiței, China, noteaza Reuters. Țițeiul a urcat in martie, referința globala Brent…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, i-a cerut marti omologului sau chinez, Xi Jinping, sa incerce sa convinga Rusia sa opreasca razboiul din Ucraina si sa isi retraga trupele de pe teritoriul ucrainean. Frank-Walter Steinmeier a discutat marti, prin telefon, cu presedintele Chinei, Xi Jinping,…