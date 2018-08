Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie, pe fondul apropierii datei scadente intrarii in vigoare a sanctiunilor americane, exporturile de petrol ale Iranului au scazut de la 2,6 milioane de barili pe zi la 2,3 milioane de barili, relateaza Stratfor.

- Armele de distrugere in masa, conflictele din Orient, tensiunea dintre NATO și Rusia sunt motivele principale pentru care oamenii cred ca lumea a devenit un loc mai periculos decat acum 2 ani. Un studiu realizat pe 1.000 de oameni a scos la iveala temerile și insecuritatea cu privire la acțiunile marilor…

- Romania produce 5,8 milioane de tone de deseuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor si cu o rata de colectare de doar 82,3%, arata studiul Waste Atlas, publicat de organizatia D-Waste, conform Mediafax. Din totalul de deseuri, 56% este materie organica, 9,9% hartie si carton,…

- Cotatiile futures la cafea au atins luni cel mai scazut nivel din ultimele 29 de luni in conditiile in care realul brazilian a continuat sa se deprecieze in raport cu dolarul, ceea ce a crescut atractivitatea vanzarilor la export unde pretul este in dolari, transmite Bloomberg.

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania și unul dintre principalii producatori de materiale pentru piața construcțiilor și instalațiilor, a investit 3,5 milioane de euro in transformarea unui depozit de materie prima in secție de colectare și reciclare de mase plastice. Secția este…

- Wess Mitchell, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa si Eurasia, va sosi luni in vizita la Bucuresti, unde se va intalni cu oficiali romani si cu analisti independenti pentru a discuta chestiuni de securitate regionala si cooperare economica.

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in luna mai 2018, comparativ cu luna precedenta, impulsionat de majorarea semnificativa a preturilor lactatelor, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters,