Stiri pe aceeasi tema

- Romania a exportat in primul trimestru al acestui an incaltaminte in valoare de 332,9 milioane de euro, o suma cu 8,4% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Importurile de incaltaminte s-au cifrat…

- In ciuda anunturilor Guvernului Dancila privind majorarea pensiilor din Romania, veniturile pensionarilor s-au dimiuat. O arata, cu cifre, un raport intocmit de Institutul National de Statistica.Citeste si: Vicepresedintele Parlamentului European, ATAC la Kovesi dupa ce a fost 'UITAT' pe lista…

- Costul orar cu forta de munca, un indicator al poverii salariale pentru angajatori, a crescut in primul trimestru al acestui an cu 12,72%, forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in constructii, arata…

- Romania a importat produse lactate si oua in valoare de 84,8 milioane de euro, in primele doua luni din 2018, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile s-au majorat cu 25,2%, cifrandu-se la 21,4 milioane de euro, conform datelor centralizate de Institutul…

- Romania a exportat, in primele doua luni din 2018, produse medicale si farmaceutice in suma de 130,6 milioane de euro, o valoare cu 1,8% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scazut cu 0,7% in trimestrul I 2018 fata de trimestrul I 2017, dar inmatricularile de vehicule pentru marfuri au crescut cu 7,6%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul…

- Rata de ocupare a populatiei cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Romania, un indicator al gradului in care populatia este activa din punct de vedere economic, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut la 68,4%, de la 70,3% in al treilea trimestru din 2017, si a scazut sub tinta…

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica.